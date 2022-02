Сенатор Ковитиди отреагировала на заявление американского генерала о «падении Киева» за 72 часа

Российский сенатор Ольга Ковитиди отреагировала на очередные заявления западных СМИ, что Россия якобы сосредоточила большое количество вооружений для подготовки «наступления» на Украину. В связи с серией публикаций на эту тему в западных изданиях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже пошутила, что власти Украины, Великобритании и США напоминают ей героев советской комедии «Кавказская пленница» — Труса, Балбеса и Бывалого в знаменитой сцене на дороге.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди развила эту мысль и сравнила фантазии о якобы «планах России напасть на Украину» с пандемией, вызванной неким «вирусом» безумия. Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Шизопандемия в головах западных политиков набирает обороты! — эмоционально отметила сенатор в комментарии ФАН. — Крики о псевдоагрессии России, раздающиеся в западных СМИ и подконтрольных им соцсетях, звучат все громче и агрессивнее. Так, издания The Washington Post и The New York Times, которые, насколько я знаю, как правило, ориентируются на позицию Белого дома, опираясь на некие якобы «компетентные источники», уже всерьез рассуждают о предположительных сроках «взятия Киева». Впрочем, один из этих «компетентных источников» не смог спрятаться в тени и был рассекречен. Скорее, рассекретил себя сам довольно безумным, на мой взгляд, заявлением».