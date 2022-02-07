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Сенатор Ковитиди отреагировала на заявление американского генерала о «падении Киева» за 72 часа

Политика
Сенатор Ковитиди отреагировала на заявление американского генерала о «падении Киева» за 72 часа
Федеральное агентство новостей  / 

Российский сенатор Ольга Ковитиди отреагировала на очередные заявления западных СМИ, что Россия якобы сосредоточила большое количество вооружений для подготовки «наступления» на Украину. В связи с серией публикаций на эту тему в западных изданиях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже пошутила, что власти Украины, Великобритании и США напоминают ей героев советской комедии «Кавказская пленница» — Труса, Балбеса и Бывалого в знаменитой сцене на дороге.

«У меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, а за руки его держит с одной стороны Вашингтон, а с другой — Лондон», — цитирует слова Захаровой РИА Новости.

Сенатор Ковитиди отреагировала на заявление американского генерала о «падении Киева» за 72 часа
Федеральное агентство новостей /

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди развила эту мысль и сравнила фантазии о якобы «планах России напасть на Украину» с пандемией, вызванной неким «вирусом» безумия. Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Шизопандемия в головах западных политиков набирает обороты! — эмоционально отметила сенатор в комментарии ФАН. — Крики о псевдоагрессии России, раздающиеся в западных СМИ и подконтрольных им соцсетях, звучат все громче и агрессивнее. Так, издания The Washington Post и The New York Times, которые, насколько я знаю, как правило, ориентируются на позицию Белого дома, опираясь на некие якобы «компетентные источники», уже всерьез рассуждают о предположительных сроках «взятия Киева». Впрочем, один из этих «компетентных источников» не смог спрятаться в тени и был рассекречен. Скорее, рассекретил себя сам довольно безумным, на мой взгляд, заявлением».

Сенатор Ковитиди привела информацию Fox News, что этим «источником» оказался глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который в ходе закрытых слушаний в конгрессе заявил, что в случае «российского вторжения» Киев «падет за 72 часа».

«Заодно в Вашингтоне посчитали и количество несуществующих жертв — у них там счет идет на десятки тысяч убитых военных и гражданских лиц! Все это могло бы стать поводом для новых анекдотов о, скажем так, не слишком «продвинутых» американцах в стиле российского сатирика Михаила Задорнова, если бы вопрос не касался войны и мира!» — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Напомним, Москва неоднократно заявляла об отсутствии у России каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. При этом Киев за последние недели сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава ВСУ, постоянно появляются сообщения, что украинская армия регулярно обстреливает позиции республик Донбасса.

Россия неоднократно обращала внимание США и европейских стран на то, что Киев взял курс на эскалацию конфликта и всячески саботирует выполнение Минских соглашений.

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сша украина мария захарова ковитиди
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