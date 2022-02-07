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Юная дочь Константина Меладзе появилась на украинском «Голосе»

Общество
Юная дочь Константина Меладзе появилась на украинском «Голосе»
instagram.com  /  @meladzemusic

Киев, 7 февраля. Младшая дочь известного композитора Константина Меладзе пошла по стопам отца, за одним исключением — 18-летняя Лия не пишет музыку, а поет. Свои вокальные данные девушка продемонстрировала в слепом прослушивании украинского шоу «Гoлoс».

Певица появилась в третьем выпуске 12-го сезона украинского аналога популярного шоу «Гoлoс». Лия спела композицию Леонардо Коэна под названием Hallelujah. Проникновение исполнение дочери Меладзе пришлось по душе всем без исключения судьям — они один за другим повернулись к юной певице.

По окончании своего выступления конкурсантка поразила присутствующих признанием, что она приходится дочерью знаменитому композитору. Впрочем, этот факт никого не смутил. Лию с радостью приняли в проект, где ее наставником стала экс-солистка украинской поп-группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, передает «Вечерняя Москва».

Лия является младшей дочерью Меладзе от первого брака композитора с юристом Яной Сумм. Свадьбу сыграли 22 июля 1994 года. Спустя 19 лет совместной жизни супруги приняли решение подать на развод. Как ранее призналась Лия, с нынешней женой отца она не общается.

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голос меладзе композитор
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