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НМ ЛНР: украинские военные готовят ПТРК и технику к наступлению в Донбассе

Армия
НМ ЛНР: украинские военные готовят ПТРК и технику к наступлению в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 7 февраля. Вооруженные силы Украины завершают подготовку к наступательной операции в Донбассе, сообщают представители Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские военные активно готовят технику, а также пополняют запасы снарядов для противотанковых ракетных комплексов.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинский генштаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе. Кроме того, Киев перебросил на линию разграничения свыше 50% вооруженного контингента, который есть на Украине.

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