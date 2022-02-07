НМ ЛНР: украинские военные готовят ПТРК и технику к наступлению в Донбассе

Луганск, 7 февраля. Вооруженные силы Украины завершают подготовку к наступательной операции в Донбассе, сообщают представители Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские военные активно готовят технику, а также пополняют запасы снарядов для противотанковых ракетных комплексов.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинский генштаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе. Кроме того, Киев перебросил на линию разграничения свыше 50% вооруженного контингента, который есть на Украине.