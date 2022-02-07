Михаил Богданов обсудил с главой Президентского совета Ливии ситуацию в стране

Аддис-Абеба, 7 февраля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи развитие ситуации в североафриканской стране.

Встреча политиков состоялась в кулуарах 35-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе, говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подтвержден неизменный настрой и далее содействовать комплексной и устойчивой стабилизации обстановки в этой стране», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства.

Представитель Москвы отметил особую важность обеспечения инклюзивного характера национального диалога, который должен проходить с участием всех политических сил, стремящихся к сохранению единства, суверенитета и территориальной целостности государства. Богданов подчеркнул также необходимость консолидации международной поддержки процесса урегулирования в Ливии при координирующей роли ООН и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

На странице пресс-службы Президентского совета в Facebook указано, что заместитель министра иностранных дел РФ подтвердил поддержку Москвой всех шагов, ведущих к сближению взглядов в пользу мира, стабильности и проведения общенародных выборов. Михаил Богданов заявил, что Президентский совет олицетворяет собой единство Ливии и ее трех регионов, а также высоко оценил усилия, направленные на достижение всеобъемлющего национального примирения и унификацию государственных институтов, в том числе военных.

Со своей стороны, председатель Президентского совета Ливии подтвердил стремление провести парламентские и президентские выборы в соответствии с согласованной всеми конституционной базой. Он также подчеркнул стремление к достижению всеобъемлющего политического, социального и экономического примирения.

Несколькими днями ранее Михаил Богданов принял в Москве посла Ливии в РФ Ахмада аль-Маграви. Дипломаты обсудили ключевые моменты развития ситуации в североафриканском государстве.