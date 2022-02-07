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Еврокомиссия ищет альтернативы российскому газу

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 16:16
Экономика
Еврокомиссия ищет альтернативы российскому газу
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Брюссель, 7 февраля. Евросоюз, США и другие страны обсуждают вопросы наращивания поставок газа в Европу. Об этом пишет ТАСС.

Европейский союз дискутирует с представителями Соединенных Штатов, а также других государств по поводу увеличения экспорта голубого топлива в Европу. Соответствующей информацией поделилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы налаживаем партнерство с Соединенными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа. Мы ведем переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу», — подчеркнула глава ЕК.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель ранее указал в своем блоге, что Россия стала более устойчива к экономическим санкциям, а Европа чрезмерно зависима от поставок газа из РФ. Также Боррель заметил, что Москва придерживается обязательств по газовым контрактам, но игнорирует дополнительную прокачку.

По этой причине, отмечал глава европейской дипломатии, трансатлантическая безопасность в энергосфере станет одной из ключевых тем на Энергетическом совете ЕС-США.

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норвегия природный газ боррель ЕС и США
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