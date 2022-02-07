Лоза заявил, что с одним талантом попасть в шоу-бизнес очень сложно

Москва, 7 февраля. Автор-исполнитель Юрий Лоза поделился рассуждениями о том, как попасть в шоу-бизнес.

Дочь композитора Константина Меладзе Лия стала участницей украинского шоу «Голоc». Лоза считает, что помогать своему ребенку это нормально и так делают все родители.

Исполнитель отметил, что одного таланта, чтобы попасть в шоу-бизнес, недостаточно. Если у человека нет богатых и влиятельных родителей или связей, тогда добиться успеха может помочь незаурядная внешность. Но деньги и связи, и не только на сцене, все равно остаются приоритетным способом стать популярным артистом.

«Через TikTok можно попробовать, если лицо смешное или глупое. Или Instagram. Но все это долго и тоже требует денег», — пояснил Лоза в беседе с корреспондентом «Общественной Службы Новостей».

Певец отметил, что сфера индустрии развлечений устроена так же, как и страна в целом. По его словам, в шоу-бизнесе такие же взаимоотношения и законы.

Ранее Лоза, неоднократно критиковавший телешоу, выступил с призывом закрыть «Гoлоc». Он считает программу устаревшей калькой с зарубежных проектов.