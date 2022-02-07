«Это закономерность»: экс-президент СБР Драчев рассказал, почему российские биатлонистки провалили гонку

Провал российских биатлонисток в индивидуальной гонке на 15 км — закономерность. Так считает двукратный призер Олимпийских игр и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Свою позицию он объяснил в интервью ФАН.

«В целом, если судить по сезону, то, что случилось сегодня, — это закономерность. Потому что у наших девочек не было ни в одной гонке особых наград. Лишь одна единственная в Кубке мира была у Резцовой в масс-старте во Франции. Поэтому тут проигрыш, конечно, большой, и по ходу есть проигрыш, и по стрельбе. Честно сказать, специалисты все понимали и не ждали от биатлонисток медалей. Но в биатлоне просто все бывает», — заявил двукратный призер Олимпийских игр.

TACC / Красильников Станислав

Собеседник ФАН отметил, что все российские биатлонистки, за исключением Кристины Резцовой, сегодняшнюю гонку провалили.

« У Нигматуллиной — десять промахов, у Буртасовой — шесть-семь, у Мироновой — три-четыре и ход слабый. И все те, кто оказался на пьедестале, делали упор именно на стрельбу. Потому что отыгрывать время за промах в такой гонке очень сложно. Здесь шанс у всех был. И у наших девочек тоже был шанс при очень хорошей стрельбе победить. Вывод: надо поправить, конечно, качество стрельбы. Если по скорострельности и по ходу гонки мы прибавили, но вот качество стрельбы — здесь надо понимать, что надо отрабатывать и что-то менять», — объяснил экс-президент Союза биатлонистов России.

По мнению Владимира Драчева, несмотря на неудачное выступление в индивидуальной гонке, шанс на победу в предстоящих стартах у спортсменок все равно есть.

TACC / CTK / Roman Vondrous

«Рассчитывать на медали можно, но не надо забывать о закономерности, которая проявилась в индивидуальной гонке. Все-таки закономерность есть закономерность, и по всему сезону мы видим, насколько кто готов. Скажу так — чудес на свете не бывает, но в биатлоне они происходят иногда!» — подвел итог беседе Владимир Драчев.

Накануне на Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону. Победителем соревнований стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, преодолев дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды с одним лишь промахом. Второй пришла француженка Анаис Шевалье-Буше также с одним промахом. Тройку лучших замкнула Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. После второго огневого рубежа она занимала второе место, но затем допустила два промаха и потеряла шанс на медаль. В итоге она стала лишь девятой. А Ульяна Нигматуллина — только 78-я с десятью промахами.

TACC / CTK / Roman Vondrous

Ранее российские биатлонисты стали бронзовыми призерами смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года.