Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год

В конце прошлого года Президент России подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов в полноценном объеме. Изменения были внесены в статью УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Она предусматривает лишение свободы до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Существует четыре вида алиментов - на ребенка, на супруга в браке, на супруга после развода и на нетрудоспособных родителей, сообщает сетевое издание «СОВА». В случае, когда родители не могут сами решить вопрос уплаты алиментов на ребенка, то они назначаются судом. Чтобы оформить алименты на детей, нужно собрать определенный пакет документов, который включает в себя паспорта родителей ребенка, свидетельство о браке или разводе, справки о составе семьи и доходах супругов, а также расчет суммы алиментов и справки с места жительства.

Размер алиментов высчитывается по определенной схеме. Например, на одного ребенка это будет - 25% дохода плательщика, на двоих детей - треть, на трех и более - половина дохода. Также сумма алиментов может быть и фиксированной. Если выплата назначается на родителя-пенсионера, то внимание обратят на размер пенсии, расходы на лечение и стоимость коммунальных услуг.

С января этого года вступил в силу новый закон, в котором говорится, что частичная неуплата алиментов тоже становится наказуемой - до 150 часов обязательных работ, арест на 15 суток или штраф до 20 тысяч рублей. За долг, превышающий 10 тысяч рублей, неплательщику грозит запрет на выезд за границу и лишение водительских прав. Злостные нарушители, привлекавшиеся по административной статье, могут получить до одного года лишения свободы.

Ранее ФАН информировал о новых правилах взыскания алиментов с должников. Теперь алименты будут сниматься с больничных листов должника и пособий по безработице.