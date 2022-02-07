Ксения Собчак назвала бессмысленной поддержку сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Москва, 7 февраля. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку сборной России на Играх в Пекине. Пока соотечественники фигуриста обсуждают приведенные в ней положения, журналистка Ксения Собчак называет инициативу бессмысленной.

Светская львица высмеяла петицию Ягудина в своем Telegram-канале. По словам Собчак, просьбы Ягудина «простить российских спортсменов и пустить на Олимпиаду с флагом и гимном» лишены смысла в силу отсутствия адресата.

«Кого просит-то, мне интересно? Вселенную? В наличии еще тот самый хештег. Бессмыслица», — высказалась супруга режиссера Константина Богомолова.

В своей петиции, размещенной на сайте Change.org, Ягудин обратился к WADA с просьбой вернуть России право выступать на зимних Олимпийских играх — 2022 под флагом и гимном своей страны.

В случае, если петиция до организации не дойдет, то, по словам Ягудина, она «точно попадется на глаза тем, кому небезразлична судьба России на международной спортивной арене». Ягудин, к слову, доволен текущими успехами сборной России на состязаниях в Пекине. После успеха фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде он даже пустился в пляс.