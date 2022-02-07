Кот-д’Ивуар понес экономические потери из-за санкций ЭКОВАС против Мали

Бамако, 7 февраля. Несколько тонн бананов гниют на границе Мали из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Ivoire Business.
«Интернет-пользователи массово распространяют в социальных сетях фотографии испорченных фруктов. Кадры наглядно иллюстрируют побочные эффекты резолюции, введенные ЭКОВАС. Закрытие границ имеет негативные последствия не только для Мали, но и для соседних государств.
Кот-д’Ивуар является одним из крупнейших экспортеров промышленных товаров и продуктов питания. Ситуация со скоропортящимися бананами была предсказуема. Лидерам Экономического сообщества необходимо найти адекватное решение, чтобы не подвергать угрозе мирное население», — говорится в материале.
Ранее экс-советник президента Мали Модибо Мао Макалу заявил, что санкции ЭКОВАС не имеют юридической основы. Политик отметил, что ограничительные меры в первую очередь являются инструментом политического давления Парижа на временное правительство Бамако и представляют угрозу безопасности всего западноафриканского региона.