Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:14
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
17:05
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»
17:04
Общество
Ученые из Гарварда обнаружили пользу от приема ванны для профилактики инсульта
Все новости

Кот-д’Ивуар понес экономические потери из-за санкций ЭКОВАС против Мали

Весь мир
Кот-д’Ивуар понес экономические потери из-за санкций ЭКОВАС против Мали
pixabay.com  / 

Бамако, 7 февраля. Несколько тонн бананов гниют на границе Мали из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Ivoire Business.

«Интернет-пользователи массово распространяют в социальных сетях фотографии испорченных фруктов. Кадры наглядно иллюстрируют побочные эффекты резолюции, введенные ЭКОВАС. Закрытие границ имеет негативные последствия не только для Мали, но и для соседних государств.

Кот-д’Ивуар является одним из крупнейших экспортеров промышленных товаров и продуктов питания. Ситуация со скоропортящимися бананами была предсказуема. Лидерам Экономического сообщества необходимо найти адекватное решение, чтобы не подвергать угрозе мирное население», — говорится в материале.

Ранее экс-советник президента Мали Модибо Мао Макалу заявил, что санкции ЭКОВАС не имеют юридической основы. Политик отметил, что ограничительные меры в первую очередь являются инструментом политического давления Парижа на временное правительство Бамако и представляют угрозу безопасности всего западноафриканского региона.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Кот-д’Ивуар понес экономические потери из-за санкций ЭКОВАС против Мали
африка мали кот-д'ивуар
Комментировать