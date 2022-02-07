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Двусторонняя торговля России и Украины выросла почти на 23%

Экономика
Двусторонняя торговля России и Украины выросла почти на 23%
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Федеральная таможенная служба представила статистику по торговле между Россией и Украиной. Об этом пишет «Интерфакс».

Поставки товаров из России на Украину в прошлом году возросли на 28,8%. Украина поставила в РФ на 12,5% больше продукции. Общий оборот стран прибавил 22,8%, сообщает ФТС.

Отмечается, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России сократилась до 1,6%. В 2020 году она достигала 1,8%. Товарооборот государств подскочил до 12,284 млрд долларов. Годом ранее фиксировалось 10,005 млрд долларов.

Объем отечественного экспорта на Украину по итогам 2021 года достиг 8,13 млрд долларов. Это почти на 30% больше, чем в позапрошлом году, когда наблюдалось значение около 6,311 млрд долларов. Импорт украинских товаров также вырос. Прирост составил 12% — 4,155 млрд долларов.

Гостаможслужба Украины сообщает о росте товарооборота на 38,7%, после чего он стал равняться 10,09 млрд долларов. По украинским данным, импорт вырос на 45,9% (6,65 млрд долларов), а экспорт поднялся на 26,5%, до 3,44 млрд долларов.

Политический аналитик и украинский журналист Владимир Кацман ранее заявил, что Киев скрывает настоящие связи, которые есть между Россией и Украиной, все время надевая маску «агрессии».

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фтс статистика товарооборот Россия и украина экспорт-импорт
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