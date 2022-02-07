Экс-командующий ВДВ Шпак пристыдил НАТО за нелепую карту «наступления ВС РФ на Украину»

Москва, 7 февраля. Карты «наступления армии России на Украину», которые в последнее время публикуются западными СМИ, выглядят нелепо и не имеют никакого отношения к реальности, заявил экс-командующий ВДВ РФ Георгий Шпак.

В интервью «МК» он назвал детским садом западные военные карты, на которых обозначены направления «наступления» российских войск — в сторону Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы. По словам Шпака, подобные рисунки создаются для того, чтобы запугать простых людей.

«Это глупость высочайшего класса. Никто никогда в штабах эти стрелки рисовать не будет. Если будет спланирована какая-то операция, то никаких стрелок не будет. А будут воздушные десанты, прежде всего. Сегодня армии по земле уже не наступают», — отметил он.

Шпак добавил, что подобные картинки рисуют те, кто не разбирается в военном деле. Он пристыдил НАТО за нелепую карту, а также подчеркнул, что она не имеет ничего общего с действительностью. Он также опроверг информацию о сосредоточении многотысячной группировки ВС РФ у границ с Украиной.

Россия много раз заявляла о том, что не собирается ни на кого нападать. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее никогда не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Киева.

Ранее сообщалось, что замглавы минобороны Украины Анна Маляр развеяла миф о якобы готовящемся «вторжении». Она также призвала СМИ не нагнетать истерию вокруг этой темы.