Вашингтон, 7 февраля. Немалая часть американской элиты продолжает отчаянно цепляться за Украину из-за странного и не оправдавшего надежд проекта, в рамках которого эту страну должны были сделать по-настоящему развитой и процветающей.

Многие считают, что США, и в частности, проукраинское лобби, использует Украину исключительно в качестве некоего плацдарма для наступления на Россию. Однако это не совсем так. Во всяком случае изначально план был совершенно другой, и за него продолжают цепляться те, кто сейчас раскачивает ситуацию вокруг Украины. Эта часть американской верхушки все никак не может поверить, что их проект провалился еще в 2015, когда стало понятно, что киевский режим неуправляем и стремительно пожирает любые ресурсы, сколько денег в него ни вкладывай.

О главном просчете США на украинском направлении подписчикам YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал политический аналитик издания National Interest Марк Эпископос, подчеркнув, что главная причина провала с Украиной кроется в изначально неправильной концепции и подходе к этому вопросу. Эксперт отметил, что украинский вопрос продолжает раскалывать политическую верхушку США. Все больше высокопоставленных американцев задают власти неудобные вопросы по поводу необходимости раздувать никому не нужный конфликт в Восточной Европе, тогда как главным соперником Соединенных Штатов является Китай. При этом недоумение и гнев выражают уже не только представители Республиканской партии, но и многие соратники Джо Байдена. Белый дом пытается защититься от нападок топорными репрессиям, обвиняя всех несогласных с «линией партии» в работе на Москву. Тем самым Вашингтон только усугубляет ситуацию, пополняя армию недовольных.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Эпископоса, команда Байдена действительно не права в упрямстве по поводу Украины, но развернуть ситуацию вспять власть не может, так как в администрации много тех, кто приложил руку к первоначальному плану по использованию Киева против Москвы. События последних восьми лет показали, что план этот сразу же с треском провалился, но в Белом доме отказываются в это верить.

«Им трудно принять свои ошибки. И эти люди, они культивируют Украину как какой-то проект, когда я рассказываю об этом российским коллегам, они смеются. В каком-то смысле это действительно смешно, но эти представители американского истеблишмента до сих пор считают, что, если россияне увидят, как хорошо живется украинцам при успешной, развивающейся либеральной демократии, то они тоже захотят развиваться по той же траектории. И это якобы создаст проблемы для Москвы, если Украина будет успешной. Этот глупый план изначально был обречен на сокрушительный провал из-за неуправляемости и вороватости украинских элит. Но в Белом доме будто не видят, что творится на Украине, не видят, что их план втоптали в грязь еще, наверное, в 2014-м. В 2015 году уже точно было ясно, что ничего не выйдет, но вышеупомянутые ребята продолжают его продвигать с маниакальным упорством», — описал непростую внутриполитическую ситуацию в США эксперт.

Эпископос добавил, что раздувание истерии вокруг выдуманного наступления можно назвать последней отчаянной попыткой спасти тот самый проект, который на самом деле давно мертв. Эта тема вызывает раздражение как у большинства американцев, так и у всего мирового сообщества. Все видят, что США потерпели провал и только зарывают себя в землю, пытаясь доказать обратное.

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