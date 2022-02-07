Эрмитажный кот Ахилл стал финалистом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

Санкт-Петербург, 7 февраля. Известный петербургский кот-оракул Ахилл вошел в число финалистов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», финал которой пройдет 12 марта в городе Зеленоградске, расположенном в Калининградской области.

Премия «Мой ласковый и нужный зверь» присуждается животным, которые отметились поступками, вызвавшими широкий общественный резонанс. Кот Ахилл стал финалистом благодаря частым упоминаниям в средствах массовой информации. Отмечается, что он приобрел широкую известность после чемпионата Европы по футболу: кот привлек к себе внимание своими предсказаниями об исходе матчей.

«Для меня стала большой неожиданностью новость о включении моей скромной персоны в число финалистов международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"», — говорится в тексте поста, размещенного на странице кота Ахилла в социальной сети Instagram.

Как сообщалось ранее, эрмитажный кот Ахилл готовится оставить должность спортивного предсказателя. Новой предсказательницей станет Пифия — слабослышащая кошка породы сфинкс.