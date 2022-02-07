Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:13
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
17:05
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»
17:04
Общество
Ученые из Гарварда обнаружили пользу от приема ванны для профилактики инсульта
Все новости

Эрмитажный кот Ахилл стал финалистом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 15:50
Общество
Эрмитажный кот Ахилл стал финалистом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 7 февраля. Известный петербургский кот-оракул Ахилл вошел в число финалистов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», финал которой пройдет 12 марта в городе Зеленоградске, расположенном в Калининградской области.

Премия «Мой ласковый и нужный зверь» присуждается животным, которые отметились поступками, вызвавшими широкий общественный резонанс. Кот Ахилл стал финалистом благодаря частым упоминаниям в средствах массовой информации. Отмечается, что он приобрел широкую известность после чемпионата Европы по футболу: кот привлек к себе внимание своими предсказаниями об исходе матчей.

«Для меня стала большой неожиданностью новость о включении моей скромной персоны в число финалистов международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"», — говорится в тексте поста, размещенного на странице кота Ахилла в социальной сети Instagram.

Как сообщалось ранее, эрмитажный кот Ахилл готовится оставить должность спортивного предсказателя. Новой предсказательницей станет Пифия — слабослышащая кошка породы сфинкс.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эрмитажный кот Ахилл стал финалистом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»
кот животные премия ахилл хорошие новости россии
Комментировать