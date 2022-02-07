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Нефтяная корпорация Ливии назвала критической ситуацию с зарплатами в секторе

Весь мир
Нефтяная корпорация Ливии назвала критической ситуацию с зарплатами в секторе
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 7 февраля. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) призвала утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) повысить зарплату работников энергетического сектора.

ННК напомнила, что подобные меры уже приведены в действие в других госструктурах. В заявлении корпорации говорится, что она с большой обеспокоенностью следит за задержкой в реализации Постановления №642 от 2013 года, которое предусматривает повышение базовых окладов работников нефтяной отрасли на 67%.

Несмотря на регулярную переписку и неоднократные обращения в ПНЕ со стороны ННК, правительственное решение так и не приведено в действие. Согласно заявлению, опубликованному компанией на ее странице в Facebook, подобная практика — обычное явление. Многие постановления правительства, в том числе изданные после 2013 года, исполняются далеко не сразу.

«Призываем ПНЕ обратить внимание на работников нефтяного сектора, который является чуть ли не единственным источником финансирования государственной казны, и активизировать принятое более восьми лет назад решение о повышении их заработной платы, чтобы уравнять их положение среди сотрудников бюджетных организаций», — добавлено в заявлении ННК.

По словам корпорации, специалисты энергетической отрасли исполняют обязанности в тяжелых и опасных условиях вдали от своих семей. Они работают в достаточно вредной среде, поэтому необходимо улучшить их положение, чтобы стимулировать производительность и тем самым добиться еще более высоких доходов для поддержки национальной экономики.

«Игнорирование данного сектора неизбежно приведет к крупной катастрофе, выраженной в утечке технических кадров, над обучением и реабилитацией которых корпорация и ее компании трудятся много лет. В сложившихся обстоятельствах людей ничто не мотивирует работать в удаленных пустынях и опасных прибрежных зонах, если они могут найти вакансии в другом секторе с более высокими возможностями и зарплатой», — подчеркивается на странице ННК в Facebook.

Ранее корпорация объявила о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день. Такое решение принято на фоне вывода из строя некоторых объектов в порту Ас-Сидра и общего износа инфраструктуры.

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ливия
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