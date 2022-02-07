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Мордовец сгорел вместе с домом из-за непотушенной сигареты
Происшествия
Мордовец сгорел вместе с домом из-за непотушенной сигареты
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 7 февраля. Житель Ардатовского района Мордовии стал жертвой пожара, возникшего из-за брошенной им на кровать сигареты.

По данным пресс-службы МЧС России по Мордовии, в сгоревшем частном доме был обнаружено тело хозяина. Его брат, чудом спасшийся из огня, подтвердил, что пожар возник из-за непотушенной сигареты. Он сам был госпитализирован с очень серьезными ожогами головы и спины, а брат выбраться из огня не успел, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о том, что сотрудники МЧС России по Мордовии в течение одной ночи потушили сразу два пожара. Сначала из-за короткого замыкания загорелся жилой дом в Ялге, а в селе Дубитель Зубово-Полянского района под утро загорелся двухэтажный дом барачного типа. В обоих инцидентах никто не пострадал.

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