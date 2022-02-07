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Украина теряет золотовалютные резервы

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 15:42
Экономика
Украина теряет золотовалютные резервы
wikipedia.org  /  Max/CC BY 3.0

Киев, 7 февраля. Украина лишилась в прошлом месяце свыше 5% золотовалютных запасов. Соответствующие данные представил центробанк страны.

Международные резервы Украины сократились в предыдущем месяце сразу на 5,3%. Как отмечают в Нацбанке, существенная поддержка понадобилась национальной валюте страны.

К 1 февраля золотовалютные резервы Киева достигли 29,287 млрд долларов. Специалисты объясняют, что на сокращении запасов сказалась политика валютных интервенций НБУ, который пытался стабилизировать обстановку на валютном рынке.

Национальный банк страны, выполняющий функции финансового регулятора, подсчитал, что общий размер платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в зарубежных фиатах составил в январе 416,8 млн долларов.

Председатель украинского центробанка Кирилл Шевченко ранее объявлял, что банк поднимает учетную ставку в государстве на процент, с 9% до 10%. При этом в июне 2020 года она равнялась всего 6%. Аналитики связывают это с тяжелым состоянием экономики страны.

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