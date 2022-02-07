Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят настоящую любовь в феврале

Москва, 7 февраля. Февраль подарит представителям трех знаков зодиака романтические отношения и взаимную любовь, заявила астролог Тамара Глоба.

Первыми в список счастливчиков попали Тельцы, к которым придет успех во всех сферах жизни. По словам ясновидящей, одиноким представителям этого знака суждено встретить свою судьбу. При этом совершенно не стоит бояться начинать общение на сайтах знакомств, поскольку именно там Тельцы могут найти свою вторую половинку.

pixabay.com /

Вторым знаком зодиака, представители которого скоро обретут любовь, стал Козерог. Февраль для них окажется очень спокойным месяцем, а также принесет успехи на любовном фронте. Но для этого нужно больше общаться и не бояться заводить новые знакомства.

«Кардинальные перемены ожидают и Водолеев, однако все будет происходить к лучшему. Одиноким представителям этого знака суждено в последний месяц зимы встретить любовь», — цитирует слова Глобы издание «Слово и Дело».

Астрологи ранее назвали три самых несчастливых знака среди женщин, которым достался тяжкий крест. Например, сложный характер женщин-Близнецов мешает им наслаждаться жизнью.