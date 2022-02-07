Захарова сравнила Украину с Трусом из «Кавказской пленницы»

Москва, 7 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о героях фильма «Кавказская пленница» Трусе, Балбесе и Бывалом на фоне ситуации с Украиной.

По словам спикера ведомства, власти Украины, Великобритании и США можно сравнить именно с этими героями советской комедии Леонида Гайдая.

«Помните этот кадр из фильма? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон», — иронизирует Захарова.

Ранее Мария Захарова выступила на фоне появления на Западе выпадов о «российской агрессии» в сторону Киева. Она отметила, что западные страны на деле не проявляют интереса к простым украинцам.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал австралийцев на Украине немедленно уехать из этой страны. Он заявил, что Канберра усиливает свой посыл для соотечественников, пишет НСН.