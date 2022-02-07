Биатлонистка Нигматуллина объяснила десять промахов в индивидуальной гонке на ОИ

Пекин, 7 февраля. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина попыталась объяснить причину десяти допущенных промахов на огневых рубежах во время индивидуальной гонки на 15 км на пекинских Играх-2022.

По словам спортсменки, условия на рубеже были идеальными — почти аналогичными, как на пристрелке.

«Я начала с одного промаха на первом рубеже, поскольку было смещение из-за ослабления ветра, хотя отрабатывала аккуратно. Дальше пошло уже что-то непонятное для меня. Я сделала выводы из первого рубежа и дальше стреляла с небольшим выносом вправо», — передает слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

Биатлонистка предположила, что причина такого количества промахов кроется в физическом состоянии.

Напомним, в общей сложности на четырех огневых рубежах 27-летняя россиянка допустила десять промахов и заняла 78-е место. Представительница Германии Дениз Херрман с одним промахом завоевала золото на зимних ОИ в Пекине.

Как сообщала «Вечерняя Москва», российская биатлонистка Кристина Резцова финишировала шестой ходом в индивидуальной гонке на ОИ-2022 в Пекине.

Россия с двумя золотыми медалями идет второй в медальном зачете пекинской Олимпиады. Лидирует команда Швеции.