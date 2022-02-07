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«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 15:35
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Холдинг «Газпром» не стал резервировать мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа» и украинского транзита на второй и третий кварталы 2022 года. Об этом свидетельствуют данные RBP и GSA Platform.

Всего на аукционе были предложены 89,1 млн кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 млн «кубов» — по украинскому.

У «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в размере 40 млрд кубометров, что равняется 109 млн куб. м в сутки. В январе компания использовала эти мощности только наполовину (54 млн куб. м в сутки), за первую неделю февраля качает в среднем 94 млн «кубов».

Прокачка российского газа через Украину в январе упала на 57% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году и составила 1,6 млрд кубических метров. Об этом заявил «Оператор ГТС Украины».

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Газпром украина транзит газа ямал - европа
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