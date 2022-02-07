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Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд

Армия
Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 7 февраля. Оборонное ведомство Швеции перебросило роботизированные ракетные комплексы на остров Готланд для отражения «возможной атаки кораблей противника».

В сообщении шведского минобороны говорится, что дополнительные подразделения ВС Швеции будут оставаться на острове в Балтийском море до тех пор, пока «существует значительная угроза стабильности в Восточной и Северной Европе».

«Размещение береговых роботизированных комплексов в Балтийском море — важное дополнение к возможностям наших боевых кораблей. Они способны действовать на дистанции до 100 км», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в Швеции до сих пор тиражируются сообщения о якобы существующей «российской угрозе». При этом сама Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Во Франции недавно заявили, что за подготовкой вбросов о «вторжении» стоят США.

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