Россия против Украины: публицист Альгис Микульскис о главных выгодоприобретателях этой идеи

Похоже, пропагандистская кампания, развязанная западными СМИ в октябре прошлого года и направленная на внедрение в общественное сознание мысли о «неизбежной агрессии Москвы», скоро достигнет кульминации. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассказывает о том, какие выгоды сулит это нагнетание мировой информационной обстановки тем, кто за ним стоит.

Реалити-шоу под названием «Россия вот-вот нападет на Украину» длится уже пятый месяц. Пятый месяц западные политики и пресса усердно вдалбливают в головы обывателей тезис о «неизбежности агрессии», публикуют «карты дислокации российских войск» с нанесенными на них направлениями главных ударов, с умным видом подсчитывают грядущие потери… И пятый месяц Россия не нападает, но, напротив, всячески декларирует свое нежелание наносить удар.

Нетрудно догадаться, что подобное поведение Москвы вызывает у вашингтонских и брюссельских «прорицателей» все большее раздражение — слишком уж много сил и средств вложено в создание мифа о «злобных ордах с востока». Поэтому уровень истерики продолжает нарастать, а сама она иногда принимает совсем уж причудливые формы. Как это случилось, например, с агентством Bloomberg, на днях преподнесшим начало «российского вторжения» как свершившийся факт. После вызванного публикацией скандала ее, конечно, удалили и даже извинились, но… Глупо было бы спорить с тем, что подобные «непреднамеренные» ошибки, даже будучи исправленными, отнюдь не способствуют спокойствию аудитории.

Но в еще большей степени ему не способствуют словесные упражнения таких весомых политических фигур, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который в своем интервью корреспонденту NBC Чаку Тодду не преминул подлить в антироссийский костер лишнюю порцию горючего.

«Мы находимся в точке, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент», — поделился своими фейковыми предположениями чиновник Белого дома.

Россия все эти, по меткому определению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «психоделические фобии» терпеливо опровергает, но при этом задается вопросом: а зачем, собственно, нас хотят втянуть в войну? При том, что сами американцы участвовать в ней, судя по всему, не собираются…

По мнению Марии Захаровой, причин здесь несколько.

«Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе». Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение «неокрепших демократий», и способ возродить имидж «непобедимых» после афганского провала», — пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Telegram / Мария Захарова

Неоспоримым представляется и горячее желание Вашингтона остановить сближение с Россией Китая. Причем Москва, по задумкам заокеанских стратегов, будучи втянутой во внутриукраинский конфликт, уже не сможет оказывать сколь-нибудь значимой политико-экономической поддержки Пекину, а очередные санкции, наложенные на нее Евросоюзом, поставят крест на проекте «Один пояс — один путь» — транзит китайских товаров в Старый Свет через российскую и белорусскую территорию станет невозможным. Следствием же всего этого может быть не только стагнация китайской экономики, но и ослабление внимания Поднебесной к Тайваню…

Так чего же ждать от ближайшего будущего? Запад после всех «энергозатрат» на раскрутку антироссийского маховика вряд ли отступится от идеи решить свои проблемы при помощи войны. Украина, от которой ничего в мире не зависит, но которая так «удачно» граничит с Россией, да еще и девятый год находится в состоянии гражданского вооруженного противостояния, представляется авторам этого плана просто идеальным «жертвенным агнцем». А после россказней о том, что Москва якобы готовит некую масштабную провокацию под «фальшивым флагом», сомнений в том, что такая провокация очень скоро будет устроена — только не Москвой, а Киевом — уже не остается. Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев предупреждал об этом еще в январе:

«Сигналы о том, что [есть] идея решить силовым способом конфликт в Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему «вторжения России» очень похожа на медийную «артподготовку», которая призвана заранее представить действия Киева как «оборонительные»… Накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы «российской агрессии» — это очень похоже на подготовку к масштабной провокации», — отметил сенатор.

Справедливости ради стоит отметить и тот факт, что далеко не все западные журналисты разделяют позицию официальной власти. Примером такого неангажированного взгляда на происходящие в мире события стало обращение сотрудников Associated Press, появившееся на сайте издания 5 февраля и содержащее в себе оценку информационной политики американской администрации.

«Когда администрацию президента Байдена на прошлой неделе попросили предоставить доказательства, подтверждающие драматические заявления о событиях в сфере национальной безопасности, она возразила простым ответом: вам придется довериться нам в этом. Нет, они не раскрыли нам, что заставило их сказать, что Россия замышляет операцию под чужим флагом в качестве предлога для вторжения на Украину. Нет, они не объяснили нам свою уверенность в том, что гибель мирного населения вызвана взрывом смертника, а не спецназом США во время рейда в Сирии. Ответ администрации носил явно язвительный характер, поскольку ее представители заявили: репортеры, задавая подобные вопросы, демонстрируют свою приверженность иностранной пропаганде», — говорится в обращении.

Все это, конечно, хорошо… Вот только будут ли американские коллеги услышаны теми, кто при помощи тотальной лжи пытается решать собственные внутренние и внешние проблемы?

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