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Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
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Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле

Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
gazprom.ru

Москва, 7 февраля. «Газпром» и представители Кремля обсуждают вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин регулярно контактирует с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по важным темам. По словам Пескова, сейчас дополнительный экспорт в Венгрию находится на стадии обсуждения, и, когда будет принято решение, об этом станет известно.

Владимир Путин на прошлой неделе сообщил о готовности России нарастить поставки на венгерский рынок. По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер подчеркнул, что окончательное решение по экспорту будет принято примерно в начале апреля.

Компания «Оператор ГТС Украины» ранее проинформировала о сокращении поставок российского газа по украинскому маршруту в январе на 57%. Объемы прокаченного газа оказались значительно ниже согласованных действующим транзитным соглашением.

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