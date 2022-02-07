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Криштиану Роналду побил очередной рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Шоу-бизнес
Криштиану Роналду побил очередной рекорд по количеству подписчиков в Instagram
instagram.com  /  @cristiano

Лиссабон, 7 февраля. Аккаунт португальского футболиста Криштиану Роналду вновь стал самым популярным в Instagram.

Футболист стал первым в мире человеком, за жизнью которого в этой социальной сети следят сразу 400 миллионов пользователей. Собрать такое рекордное число фолловеров еще никому не удавалось.

Роналду обновил один из многочисленных рекордов по количеству подписчиков в Instagram. Еще в июне прошлого года на него было подписано на 100 млн человек меньше, чем сейчас. Тогда он также оставался на лидирующей позиции. Теперь он уступает по числу фолловеров только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 469 миллионов пользователей.

Многие гадают, как отразится количество подписчиков на стоимость рекламного поста в профиле футболиста. Примерно месяц назад рекламная публикация оценивалась в 1,604 млн долларов. Предполагается, что с новым рекордом цена может увеличиться.

В конце прошлого месяца Роналду нашел необычный способ поздравить возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения. Спортсмен разместил ее фото на фасаде Бурдж-Халифа, самого высокого в мире здания.

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