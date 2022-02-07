Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:13
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
17:05
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»
17:04
Общество
Ученые из Гарварда обнаружили пользу от приема ванны для профилактики инсульта
Все новости

Кубанское МЧС прокомментировало катание вне горнолыжных трасс
Общество
Кубанское МЧС прокомментировало катание вне горнолыжных трасс
pixabay.com  /  ivanchap0303

Сочи, 7 февраля. Накануне в социальных сетях Кубани появилось видео, где из снежного плена сноубордист вытаскивает мальчика. Как отметили в региональном МЧС, за минувшие выходные это не единичный случай, поэтому спасатели напомнили о правилах катаний вне горнолыжных трасс. 

Как отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, для внетрассового катания существуют свои особенности.

«Если вы собираетесь кататься вне трасс, то на курортах есть специально отведенные безопасные места для таких катаний. В ином случае вы станете черным фрирайдером, нарушающим правила поведения на курорте и катающимся вне трасс по своей инициативе», — пояснили в ведомстве.

Причем фрирайд диктует свои особенности не только к методам катания, но и к экипировке. По словам спасателей человеку желательно иметь лавинный датчик, рюкзак с системой антилавина, где будет лежать баллон со сжатым воздухом, способный при попадании в лавину надуть большой воздушный пузырь, который не позволит человека затащить в снег. Желательно с собой иметь щуп и лавинную лопату, но самое главное правило — не кататься в одиночку. 

«Бывали случаи, когда у человека съехала шапка и закрыла ему обзор, или он неудачно прыгнул и попал в сугроб до полуметра снега над головой. Можно искать месяцами», — отметили в МЧС.

В случае с юным лыжником все закончилось хорошо. Однако пользователей сети возмутило отсутствие родителей рядом с ребенком. Многие восхитились поступком сноубордистов и призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности. 

Ранее ФАН рассказывал, как сноубордисты спасли провалившегося на лыжах в яму мальчика в горах Сочи. Инцидент произошел на территории одного из горнолыжных курортов во время катания ребенка вне трассы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кубанское МЧС прокомментировало катание вне горнолыжных трасс
краснодарский край горнолыжный курорт катание вне трасс фрирайдер
Комментировать