Кубанское МЧС прокомментировало катание вне горнолыжных трасс

Сочи, 7 февраля. Накануне в социальных сетях Кубани появилось видео, где из снежного плена сноубордист вытаскивает мальчика. Как отметили в региональном МЧС, за минувшие выходные это не единичный случай, поэтому спасатели напомнили о правилах катаний вне горнолыжных трасс.

Как отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, для внетрассового катания существуют свои особенности.

«Если вы собираетесь кататься вне трасс, то на курортах есть специально отведенные безопасные места для таких катаний. В ином случае вы станете черным фрирайдером, нарушающим правила поведения на курорте и катающимся вне трасс по своей инициативе», — пояснили в ведомстве.

Причем фрирайд диктует свои особенности не только к методам катания, но и к экипировке. По словам спасателей человеку желательно иметь лавинный датчик, рюкзак с системой антилавина, где будет лежать баллон со сжатым воздухом, способный при попадании в лавину надуть большой воздушный пузырь, который не позволит человека затащить в снег. Желательно с собой иметь щуп и лавинную лопату, но самое главное правило — не кататься в одиночку.

«Бывали случаи, когда у человека съехала шапка и закрыла ему обзор, или он неудачно прыгнул и попал в сугроб до полуметра снега над головой. Можно искать месяцами», — отметили в МЧС.

В случае с юным лыжником все закончилось хорошо. Однако пользователей сети возмутило отсутствие родителей рядом с ребенком. Многие восхитились поступком сноубордистов и призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности.

Ранее ФАН рассказывал, как сноубордисты спасли провалившегося на лыжах в яму мальчика в горах Сочи. Инцидент произошел на территории одного из горнолыжных курортов во время катания ребенка вне трассы.