В США уличили Байдена в низкосортной лжи на тему военных операций в Сирии

Вашингтон, 7 февраля. Юрист и политический аналитик Барри Гроссман раскритиковал комментарии президента США Джо Байдена касательно последней операции американского спецназа в Сирии, результатом которой стала ликвидация очередного главаря «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Эксперт назвал лишенными смысла «карикатурами» заявления главы Белого дома. Президент обходит стороной вопросы, связанные с законностью военных операций Пентагона в Сирийской Арабской Республике (САР). Кроме того, не вполне ясно, как подобные действия, по его же словам, «защищают американцев».

International lawyer political analyst Barry Grossman said Biden’s comments justifying the latest US military operation in #Syria are cartoon-like, without meaning and entirely sidestep the real issues involving the legality of US military operations in Syria how those operation pic.twitter.com/72qyLXGn8h — Haya abidi 786 (@haya_abidi) February 7, 2022

Речь идет об имевшей место 3 февраля спецоперации по поимке главаря террористов в населенном пункте Атма на границе провинций Идлиб и Алеппо. Местные жители сообщали о звуках вертолетов и о массированной стрельбе. В результате погибли тринадцать человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины.

Американская сторона объясняет эти жертвы использованием «пояса шахида», который якобы был надет на Аль-Курайши. Впрочем, эксперты указывают на тот факт, что на посмертной фотографии террориста следов взрыва не замечено, и дом, по всей видимости, был просто зачищен спецназом. Тем не менее, Вашингтон признал мероприятие успешным, так как не погиб ни один военнослужащий.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — выступил Байден с обращением после ликвидации аль-Курайши.

President Biden said a counterterrorism operation in northern Syria took out ISIS leader Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – and that all Americans returned safely from the operation. pic.twitter.com/dBSmYm8aC3 — NPR (@NPR) February 3, 2022

Гроссман, в свою очередь, отмечает, что представление военных преступлений как достижений является обыденностью для Вашингтона. Байден упомянул войска, базирующиеся на северо-востоке САР, однако обошел стороной вопрос правовых оснований для их нахождения в данном районе.

«Точно так же он даже не пытается объяснить, каким образом американские бомбардировки Сирии, осуществляемые в нарушение международного права, служат «защите американского народа», как он это абсурдно утверждает», — добавил он.

Юрист подчеркивает, что продолжающееся присутствие американских военных в Сирии и в Ираке является нарушением суверенитета обеих этих стран, а также частью продолжающейся стратегии по сеянию хаоса в регионе, «что с любой информированной точки зрения является военным преступлением».

Another Biden war crime against innocent civilians.



‘Barrage of attacks’: Civilians killed in US raid in Syria https://t.co/NjLM3oqJxJ via @AJEnglish — Steve (@Steve10475343) February 3, 2022

При этом остается загадкой истинное отношение Вашингтона к ближневосточным террористам: действительно ли они рассматриваются в качестве врагов, которых безусловно необходимо уничтожить?

«…Нам дают карикатурную третьесортную пропаганду от президента, умственные способности которого широко ставятся под сомнение <…>. Если бы я все еще был лектором в университете как 30 лет назад, я бы влепил президенту Байдену колоссальный «неуд.» за то, что у него хватило наглости продавать эту чепуху американскому народу и миру в целом», — заключил Гроссман.

Следует отметить, что США никогда не считались с жизнями граждан тех государств, в которых действовали их войска. В Сирии с момента начала операции НАТО «Непоколебимая решимость» (2014 г.) в результате действий международной коалиции погибли, по оценкам западных исследователей, от 1 300 до 13 000 мирных жителей, и это число продолжает расти.

Revelations about possible US war crimes in Syria in 2019 are a reminder of the critical work done by @airwars and other human rights observers documenting civilian casualties in real time. https://t.co/4tLdofF6RU — Mark Kukis, PhD (@markkukis) November 15, 2021

Широко известной демонстрацией отношения США к жизням гражданских стал инцидент в афганской столице 29 августа 2021 года, так как в то время внимание мировых СМИ было приковано к Кабулу. ВС США ударом беспилотника уничтожили автомобиль, в котором предположительно находился террорист-смертник. Объект в это время находился на городской улице, и в результате взрыва погибли десять человек, включая семерых детей.

Позже выяснилось, что за рулем находился сотрудник гуманитарной миссии, ожидавший эвакуацию в Соединенные Штаты. Другие девять погибших являлись членами его семьи. Позже генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи признал удар ошибочным и принес извинения родственникам погибших.

1 Организация запрещена на территории РФ.