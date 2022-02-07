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В США уличили Байдена в низкосортной лжи на тему военных операций в Сирии

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 16:13
Весь мир
В США уличили Байдена в низкосортной лжи на тему военных операций в Сирии
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli/dpa

Вашингтон, 7 февраля. Юрист и политический аналитик Барри Гроссман раскритиковал комментарии президента США Джо Байдена касательно последней операции американского спецназа в Сирии, результатом которой стала ликвидация очередного главаря «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Эксперт назвал лишенными смысла «карикатурами» заявления главы Белого дома. Президент обходит стороной вопросы, связанные с законностью военных операций Пентагона в Сирийской Арабской Республике (САР). Кроме того, не вполне ясно, как подобные действия, по его же словам, «защищают американцев».

Речь идет об имевшей место 3 февраля спецоперации по поимке главаря террористов в населенном пункте Атма на границе провинций Идлиб и Алеппо. Местные жители сообщали о звуках вертолетов и о массированной стрельбе. В результате погибли тринадцать человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины.

Американская сторона объясняет эти жертвы использованием «пояса шахида», который якобы был надет на Аль-Курайши. Впрочем, эксперты указывают на тот факт, что на посмертной фотографии террориста следов взрыва не замечено, и дом, по всей видимости, был просто зачищен спецназом. Тем не менее, Вашингтон признал мероприятие успешным, так как не погиб ни один военнослужащий.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — выступил Байден с обращением после ликвидации аль-Курайши.

Гроссман, в свою очередь, отмечает, что представление военных преступлений как достижений является обыденностью для Вашингтона. Байден упомянул войска, базирующиеся на северо-востоке САР, однако обошел стороной вопрос правовых оснований для их нахождения в данном районе.

«Точно так же он даже не пытается объяснить, каким образом американские бомбардировки Сирии, осуществляемые в нарушение международного права, служат «защите американского народа», как он это абсурдно утверждает», — добавил он.

Юрист подчеркивает, что продолжающееся присутствие американских военных в Сирии и в Ираке является нарушением суверенитета обеих этих стран, а также частью продолжающейся стратегии по сеянию хаоса в регионе, «что с любой информированной точки зрения является военным преступлением».

При этом остается загадкой истинное отношение Вашингтона к ближневосточным террористам: действительно ли они рассматриваются в качестве врагов, которых безусловно необходимо уничтожить?

«…Нам дают карикатурную третьесортную пропаганду от президента, умственные способности которого широко ставятся под сомнение <…>. Если бы я все еще был лектором в университете как 30 лет назад, я бы влепил президенту Байдену колоссальный «неуд.» за то, что у него хватило наглости продавать эту чепуху американскому народу и миру в целом», — заключил Гроссман.

Следует отметить, что США никогда не считались с жизнями граждан тех государств, в которых действовали их войска. В Сирии с момента начала операции НАТО «Непоколебимая решимость» (2014 г.) в результате действий международной коалиции погибли, по оценкам западных исследователей, от 1 300 до 13 000 мирных жителей, и это число продолжает расти.

Широко известной демонстрацией отношения США к жизням гражданских стал инцидент в афганской столице 29 августа 2021 года, так как в то время внимание мировых СМИ было приковано к Кабулу. ВС США ударом беспилотника уничтожили автомобиль, в котором предположительно находился террорист-смертник. Объект в это время находился на городской улице, и в результате взрыва погибли десять человек, включая семерых детей.

Позже выяснилось, что за рулем находился сотрудник гуманитарной миссии, ожидавший эвакуацию в Соединенные Штаты. Другие девять погибших являлись членами его семьи. Позже генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи признал удар ошибочным и принес извинения родственникам погибших.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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