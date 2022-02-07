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Пересмотр соглашений переходного периода позволит властям Мали назначить дату выборов

Весь мир
Пересмотр соглашений переходного периода позволит властям Мали назначить дату выборов
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 7 февраля. Правительство Мали может назначить дату выборов после пересмотра соглашений переходного периода. Об этом сообщает издание ABamako.

«Президент Ассими Гоита попросил законодателей пересмотреть документ, принятый после первого из двух военных переворотов. Переходный совет провел внеочередное собрание, так как срок действия соглашения истекает в этом месяце.

Данное решение может привести к назначению новых дат выборов. Это, в свою очередь, успокоит иностранные силы, недовольные отменой плебисцита, который должен был пройти 27 февраля», — говорится в статье.

Корреспонденты напомнили, что власти в Бамако продлили переходный период на пять лет для того, чтобы защитить мирное население и провести голосование в безопасных условиях. Однако выбор малийского правительства вызвал недовольство бывшей метрополии и подконтрольных ей организаций, таких как Экономическое сообщество стран Западной Африки. С подачи Парижа лидеры ЭКОВАС наложили на Мали санкции.

Пересмотр соглашений переходного периода позволит властям Мали назначить дату выборов
wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Введение ограничительных мер произошло на фоне распространения сообщений о прибытии в африканскую республику группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Иностранные чиновники опасаются, что отечественные специалисты в сжатые сроки решат проблемы Бамако, с которыми не смогли справиться миротворцы ООН и солдаты операции «Бархан» за последние 8 лет.

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