Джаред Лето стал номинантом на премию «Золотая малина»

Лос-Анджелес, 7 февраля. Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов на звание худших кинодеятелей и проектов 2021 года.

Премия вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Среди претендентов на главную антинаграду мирового кино стали актриса Эми Адамс, продюсер Брюс Уиллис, ради которого учредили отдельную категорию, музыкант Джаред Лето и многие другие. Вручение наград состоится 26 марта.

«Мучительные мюзиклы, триллеры без накала, почти двухчасовой рекламный ролик и больше Брюса Уиллиса, чем может проглотить голодный зритель. Другими словами, 2021 год «Золотую малину» не подвел!» — говорится на сайте премии.

Больше всего номинаций у проекта Netflix «Диана: Мюзикл». Он представлен в девяти категориях. Вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars отличился за роль в фильме «Дом Gucci». Он претендует на награду в категории «худший актер второго плана».

Придуманная американским публицистом Джоном Уилсоном в 1981 году, награда стала пародией на желанный киноделами «Оскар».