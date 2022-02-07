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Reseau International: Запад боится испытать на себе мощь уникального оружия ВС РФ

Армия
Reseau International: Запад боится испытать на себе мощь уникального оружия ВС РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 7 февраля. Россия имеет в своем распоряжении уникальное оружие, которое наводит ужас на НАТО, заявил военный летчик Валентин Василеску.

В публикации для французского издания Reseau International он пишет, что Запад боится испытать на себе мощь уникального оружия ВС РФ. По его словам, речь идет о нейтронных бомбах, которые являются редким видом атомных боеприпасов. Их наличие в российском арсенале оказывает сильное сдерживающее воздействие на Североатлантический альянс, передает «ПолитРоссия».

«Нейтронное оружие спроектировано таким образом, что при его использовании ударная волна и тепловое излучение значительно ниже, чем при обычном взрыве атомной бомбы. При этом большая часть выделяемой энергии принимает форму проникающего и разрушительного излучения», — объяснил он.

Василеску назвал их крайне смертоносными. По его словам, нескольких десятков нейтронных ударов с одновременным использованием тактических ракет будет достаточно, чтобы практически мгновенно уничтожить многотысячную дивизию противника. Западные военные боятся этих бомб, поэтому никогда не осмелятся напасть на Россию.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что гипотетическая война США против РФ станет самоубийством для американской армии. По его словам, Пентагон столкнется с очень большими потерями, передает «Царьград».

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россия нато оружие
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