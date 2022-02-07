«Цель — подчинение»: Американист Дробницкий назвал планы Байдена на встречу с канцлером Германии

Вашингтон, 7 февраля. В Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сказал помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Germany's Scholz meets Biden as the new chancellor's resolve on Ukraine is tested | ⁦@Kevinliptakcnn⁩ https://t.co/i1OtV6LBjm — State of the Union (@CNNSotu) February 7, 2022

Лидеры двух стран планируют обсудить альтернативные пути поставок газа в Европу и ситуацию вокруг Украины. По данным американских СМИ, Байден на встрече с Шольцем планирует уделить много времени обсуждению нового пакета санкций против Москвы в случае возможной агрессии.

«Мы можем помочь в координации поставок газа. Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра», — сказал Салливан по поводу диалога.

Канцлер Германии, в свою очередь, перед встречей в интервью телекомпании ARD заявил, что он открыт для развертывания дополнительных войск в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Он отметил, что его первая встреча в качестве канцлера с Байденом будет включать «тяжелую и реальную политическую работу».

«Речь идет о предотвращении войны в Европе», — сказал он.

Немецкий лидер после встречи с Байденом планирует посетить Украину и Россию.

Германия — форпост США

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, главной задачей на этих переговорах для Байдена будет полное подчинение нового лидера Германии. Цель немецкой стороны выторговать себе хотя бы экономическую независимость. Также речь пойдет «Северном потоке-2» и возможной коалиции демократических стран.

«Отсутствие дальнейших американских санкций в отношении любых фирм и лиц, связанных с «Северным потоком-2», есть продукт системной сделки между администрацией Белого дома и политиками Германии. Про суть сделки я уже говорил — власть переходит к левым. Значительные посты для Белого дома получают представители партии зеленых, которая на протяжении уже лет 15 является филиалом Демократической партии США. Все политики воспитывались там, они там и присягали. Германия свою часть сделки выполнила, Меркель все сделала, отошла от власти и передала ее левым. Германия в обмен получает собственный газораспределительный хаб, необходимость его очевидна. Германия должна в рамках дозволенного действовать так, как ей нужно — это там будет обсуждаться.

Я думаю, что в течение ближайших двух недель будет решен вопрос: какие из европейских стран войдут в костяк демократических, а какие нет. По всей видимости, Шольц выскажет по этому поводу свое мнение. Он не сам по себе действует, он несубъектный политик. Элита Германии выскажет свое мнение по поводу того, что им нужно в Европе в обмен на практически полную управляемость. Германия — форпост США», — сказал Дробницкий.

По мнению политолога, все разговоры США про переход на альтернативную энергетику не имеют смысла, цель Байдена заполучить полный контроль над европейским газом.