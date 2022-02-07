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Центральный парк планируют благоустроить в подмосковном Реутове
Общество
Центральный парк планируют благоустроить в подмосковном Реутове
Народные новости  /  Алексей Оводов

Москва, 7 февраля. В Реутове Московской области опять намечается обустройство Центрального парка и прилегающих к нему улицы Южной и Юбилейного проспекта. На работы по благоустройству парка объявил конкурс Комитет по конкурентной политике Московской области. Данные о конкурсе размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчик обязан будет осуществить все необходимые работы с 1 апреля текущего года до наступления осени. Смета на их проведение составила 216,996 млн рублей, как пишут «Вести Подмосковья». На территории парка сделают площадки для игры в гольф, установят конструкции для пляжа, а также дополнят пространство парковыми постройками для отдыха. Полтора года назад в Реутове уже проводились работы по благоустройству Центрального парка с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств.

Как ранее сообщал ФАН, больше двухсот игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году. Работы проводятся в рамках губернаторской программы по установке детских площадок.

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