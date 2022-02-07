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«В хоккей играть в масках — каково?»: как пандемия повлияла на Олимпиаду в Пекине
Спорт
«В хоккей играть в масках — каково?»: как пандемия повлияла на Олимпиаду в Пекине
TACC  /  Бобылев Сергей

Пандемия коронавируса внесла негативные коррективы в организацию Олимпийских игр. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Вородин.

В столице Китая продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 7 февраля, команда РФ получила второе по счету золото: его завоевали фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, показавшие самый лучший результат в произвольном прокате танцоров. В произвольной же программе победила их коллега Камила Валиева. Вчера, 6 февраля, золотую медаль получил Александр Большунов, российский лыжник, завоевавший победу в спортивной дисциплине скиатлон.

«На самом деле Олимпиада уже не та, что раньше, так как спортивный дух великого всемирного соревнования практически не чувствуется, в отличие от всей этой масочно-тестово-карантинной составляющей, заслоняющей собой всю красоту состязания. В хоккей играть в масках — каково?» — сказал Вородин.

«В хоккей играть в масках — каково?»: как пандемия повлияла на Олимпиаду в Пекине
TACC / Красильников Станислав

Но вместе с тем, продолжил он, нельзя не понимать, какое значение Олимпиада имеет для российских спортсменов, выступающих за свою страну.

«Представляете, что они чувствуют? — спрашивает политолог. — Несмотря на все препоны и запреты символики, они доказывают превосходство отечественной спортивной школы во многих соревнованиях. И это великолепно. Поблагодарим же наших спортсменов и пожелаем им крепкого здоровья, сил и побольше медалей!»

Ранее политолог Николай Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне.

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россия игры спорт олимпиада вородин
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