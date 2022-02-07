Эксперт ВШЭ Остапкович поддержал повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией

Москва, 7 февраля. Повышение ключевой ставки Центробанком РФ — правильное решение в рамках борьбы с инфляцией, заявил в беседе с ИА REGNUM директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Он допустил, что регулятор на следующем заседании совета директоров поднимет ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. По словам аналитика, это связано с тем, что пока тренда на снижение темпов инфляции в России не наблюдается.

«Единственный позитивный момент, который был в январе, это несколько понизились темпы роста инфляционных ожиданий. Почему такой резкий темп роста ключевой ставки? Здесь проявилась абсолютно непредсказуемая санкционная риторика. И для того, чтобы предупредить ее и минимизировать риски, Банк России пойдет на такое повышение. И это разумно. Другое дело, что это негативный сигнал для экономики. Чем дороже деньги, тем меньше инвестиционные возможности. Меньше возможности по фонду заработной платы. И тогда всегда тормозится экономика», — объяснил Остапкович.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин ранее предположил, что ЦБ на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку на 1 процентный пункт. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже на текущей неделе.