Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 15:43
15:42
Экономика
Украина теряет золотовалютные резервы
15:42
Общество
Невролог Давидов назвал проблемы со сном и памятью признаками постковидного синдрома
15:41
Общество
Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят настоящую любовь в феврале
15:39
Политика
Захарова сравнила Украину с Трусом из «Кавказской пленницы»
15:38
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Нигматуллина объяснила десять промахов в индивидуальной гонке на ОИ
15:35
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы
15:32
Армия
Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд
15:32
Происшествия
Двух пешеходов и водителя снегохода спасли со льда Волги в Самаре
15:32
Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
15:31
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду побил очередной рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Все новости

Эксперт ВШЭ Остапкович поддержал повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией

Экономика
Эксперт ВШЭ Остапкович поддержал повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией
pixabay.com  /  krzysztof-m

Москва, 7 февраля. Повышение ключевой ставки Центробанком РФ — правильное решение в рамках борьбы с инфляцией, заявил в беседе с ИА REGNUM директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Он допустил, что регулятор на следующем заседании совета директоров поднимет ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. По словам аналитика, это связано с тем, что пока тренда на снижение темпов инфляции в России не наблюдается.

«Единственный позитивный момент, который был в январе, это несколько понизились темпы роста инфляционных ожиданий. Почему такой резкий темп роста ключевой ставки? Здесь проявилась абсолютно непредсказуемая санкционная риторика. И для того, чтобы предупредить ее и минимизировать риски, Банк России пойдет на такое повышение. И это разумно. Другое дело, что это негативный сигнал для экономики. Чем дороже деньги, тем меньше инвестиционные возможности. Меньше возможности по фонду заработной платы. И тогда всегда тормозится экономика», — объяснил Остапкович.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин ранее предположил, что ЦБ на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку на 1 процентный пункт. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже на текущей неделе.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт ВШЭ Остапкович поддержал повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией
инфляция ключевая ставка остапкович
Комментировать