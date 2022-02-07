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Двое детей погибли в Забайкальском крае после пожара в бане

Происшествия
Двое детей погибли в Забайкальском крае после пожара в бане
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Чита, 7 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних на пожаре в бане в городе Петровск-Забайкальском, сообщает пресс-служба СУСК России по Забайкалью.

Трагедия произошла 6 февраля. После пожара в больницу были доставлены три человека — мужчина 1989 года рождения и двое детей. В результате оба ребенка скончались.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Причина ЧП в настоящее время устанавливается. Также в ходе расследования дела будут установлены и допрошены очевидцы пожара.

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пожар уголовное дело забайкальский край
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