Двое детей погибли в Забайкальском крае после пожара в бане

Чита, 7 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних на пожаре в бане в городе Петровск-Забайкальском, сообщает пресс-служба СУСК России по Забайкалью.

Трагедия произошла 6 февраля. После пожара в больницу были доставлены три человека — мужчина 1989 года рождения и двое детей. В результате оба ребенка скончались.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Причина ЧП в настоящее время устанавливается. Также в ходе расследования дела будут установлены и допрошены очевидцы пожара.