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Россияне смогут самостоятельно сообщать о «дорожных ловушках» с помощью электронной формы

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 15:20
Общество
Россияне смогут самостоятельно сообщать о «дорожных ловушках» с помощью электронной формы
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Российские автомобилисты получили возможность самостоятельно сообщать о «дорожных ловушках» — участках с двойным толкованием организации движения. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в ГИБДД Москвы.

Представители ведомства подчеркнули, что участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации движения выявляются на системной основе. Теперь водители смогут самостоятельно сообщать о них с помощью специальной электронной формой. Все полученные обращения будут рассмотрены комиссией Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Целью проекта «Дорожные ловушки» является выявление участков, на которых созданы искусственные условия для нарушения водителями установленных правил дорожного движения. Организаторы надеются, что их проспект поспособствует оперативному устранению проблемных зон.

Как сообщалось ранее, российских водителей ожидают новые штрафы с 1 марта. Согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД получат право привлекать граждан к ответственности при отсутствии у них диагностической карты.

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ГИБДД транспорт движение
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