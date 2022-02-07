Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 15:43
15:43
Общество
Власти Приморского края ввели обязательную маркировку всех собак
15:42
Экономика
Украина теряет золотовалютные резервы
15:42
Общество
Невролог Давидов назвал проблемы со сном и памятью признаками постковидного синдрома
15:41
Общество
Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят настоящую любовь в феврале
15:39
Политика
Захарова сравнила Украину с Трусом из «Кавказской пленницы»
15:38
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Нигматуллина объяснила десять промахов в индивидуальной гонке на ОИ
15:35
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы
15:32
Армия
Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд
15:32
Происшествия
Двух пешеходов и водителя снегохода спасли со льда Волги в Самаре
15:32
Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
Все новости

Объявлены имена первых четырех участниц нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ

Общество
Объявлены имена первых четырех участниц нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ
holostyak.tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Москва, 7 февраля. Поклонники «Холостяка» с нетерпением ждут выхода на телеканале ТНТ нового, девятого сезона популярного шоу. Подсластить пилюлю ожидания им поможет новость: стали известны имена первых четырех участниц телепроекта.

За сердце очередного завидного жениха, которым на этот раз стал бизнесмен Александр Гранков, поборются модель Яна, девушка с обложки Playboy Лиза, а также блогер Элина и актриса Юлия. Возраст участниц варьируется от 25 лет до 31 года.

Как сообщает Telegram-канал «Светские хроники», первые две участницы из списка ранее уже были замужем. Об аналогичной отметке в паспортах двух других участниц информации пока нет.

Имя нового холостяка на протяжении длительного времени хранилось в строжайшем секрете, что подпитывало активные обсуждения этого вопроса в Сети. Некоторые зрители выражали опасение, что им может оказаться блогер Давид Манукян. Не хотела видеть его в шоу и модель Екатерина Сафарова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Объявлены имена первых четырех участниц нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ
холостяк шоу участницы
Комментировать