Объявлены имена первых четырех участниц нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ

Москва, 7 февраля. Поклонники «Холостяка» с нетерпением ждут выхода на телеканале ТНТ нового, девятого сезона популярного шоу. Подсластить пилюлю ожидания им поможет новость: стали известны имена первых четырех участниц телепроекта.

За сердце очередного завидного жениха, которым на этот раз стал бизнесмен Александр Гранков, поборются модель Яна, девушка с обложки Playboy Лиза, а также блогер Элина и актриса Юлия. Возраст участниц варьируется от 25 лет до 31 года.

Как сообщает Telegram-канал «Светские хроники», первые две участницы из списка ранее уже были замужем. Об аналогичной отметке в паспортах двух других участниц информации пока нет.

Имя нового холостяка на протяжении длительного времени хранилось в строжайшем секрете, что подпитывало активные обсуждения этого вопроса в Сети. Некоторые зрители выражали опасение, что им может оказаться блогер Давид Манукян. Не хотела видеть его в шоу и модель Екатерина Сафарова.