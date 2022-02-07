Политолог Саймс: сближение России и Китая показало США цену поддержки Украины

Вашингтон, 7 февраля. Сближение России и Китая показало США цену поддержки Украины. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Саймс.

Как считает глава вашингтонского Центра национальных интересов, власти США задумались о целесообразности поддержки для Киева после того, как президент России Владимир Путин посетил Пекин и встретился там с китайским лидером Си Цзиньпином. Саймс подчеркнул, что недавние события изменили риторику не только экспертов и советников, но и политиков в Вашингтоне.

По словам политолога, коррективы во внешнеполитический вектор Вашингтона, в том числе по Украине, вносит степень сближения России и Китая. Теперь эта тема стала центром внимания всего Запада. Именно таким образом Путин и Си Цзиньпин показали США цену поддержки Украины.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Начинать борьбу с Россией по такому вопросу, как Украина, который крайне важен для РФ, но относительно периферийный для американцев, для этих людей – это подталкивание России и Китая к более тесным связям. И это кажется противоречащим здравой логике и американским интересам», — высказался Саймс.

Ранее стало известно, что РФ и КНР договорились о сотрудничестве, подписав дорожную карту наращивания двусторонней торговли. Согласно планам, оборот должен достигнуть 200 млрд долларов к 2024 году.

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