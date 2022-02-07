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Самолет президента Франции Макрона вылетел в Россию с опозданием

Политика
Самолет президента Франции Макрона вылетел в Россию с опозданием
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Париж, 7 февраля. Французский глава государства вылетел в российскую столицу с небольшой задержкой. Соответствующее заявление сделал обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос.

По его словам, задержка составляет примерно 45 минут.

«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием», — подчеркнул он.

По словам Макрона, целью его визита является обсуждение украинского кризиса. Президент Франции отметил, что хочет добиться деэскалации.

Ранее политолог Иван Аркатов сравнил Макрона с душевнобольными «Наполеонами». По его словам, французский президент пытается сохранить остатки влияния Франции на мировой арене. Однако, как подчеркнул эксперт, он не может оказать серьезного влияния на геополитические процессы.

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