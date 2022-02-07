Экипажи Су-24М ликвидировали технику «противника» на учениях под Волгоградом

Ростов-на-Дону, 7 февраля. Экипажи истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М приняли участие в масштабных летно-тактических учениях на территории Волгоградской области.

Летчики выполнили задачи по перебазированию авиационной техники на запасные аэродромы, а также отработали авиаудары по мишеням, имитировавшим военную технику условного противника.

«В ходе выполнения задачи по завоеванию превосходства в воздухе авиация условного противника вынудила проводить воздушные бои на различных высотах, в том числе и на предельно низких», — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее тактические учения также провели войска ЗВО. Маневры развернулись под Воронежем. Кроме того, как передает «Царьград», тренировки состоялись в Ленинградской области на полигонах Кирилловский и Лужский.