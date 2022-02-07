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Таможенники обнаружили в магазинах Волгограда около 2 тыс. подделок Apple
Происшествия
Таможенники обнаружили в магазинах Волгограда около 2 тыс. подделок Apple
sztu.customs.ru  /  Северо-Западное таможенное управление

Волгоград, 7 января. Специалисты отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Астраханской таможни наложили арест на контрафакт.

Астраханские таможенники совместно с Волгоградской транспортной прокуратурой провели проверку в двух магазинах Волгограда, как сообщает «Волгоградская правда». Проверяющие выявили 1703 единицы фальшивых аксессуаров с товарным знаком известной компании: защитные стекла, наушники, чехлы для телефонов, шнуры для зарядки и другое. В представительстве Apple заявили, что предприниматели не обращались к ним за разрешением на использование товарного знака. Размер причиненного ущерба оценивается в 5,3 млн рублей. По факту незаконной реализации контрафактной продукции УМВД России по Волгограду возбуждено два уголовных дела.

Ранее ФАН рассказывал, что Уральская таможня в 2021 году перечислила в бюджет рекордную сумму. Эта сумма составила более 93 млрд рублей.

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Все новости / Происшествия / Таможенники обнаружили в магазинах Волгограда около 2 тыс. подделок Apple
таможня волгоград контрафакт изъятие
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