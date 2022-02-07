Амурчанин ответит в суде за убийство знакомого

Благовещенск, 7 февраля. СК России по Амурской области передал в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Саскаль Шимановского района.

Как пояснили в региональном СК РФ, следователи выяснили, что 30-летний гражданин в ходе употребления алкогольных напитков у себя дома повздорил с пришедшим в гости знакомым. Желая проучить собутыльника, он избил его палкой до смерти. Задержанный местными жителями злоумышленник был передан в полицию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения, сообщает AmurInfo.

Ранее ФАН сообщал о задержании жительницы Автозаводского района Нижнего Новгорода по подозрению в убийстве мужа. По версии следствия, обвиняемая зарезала супруга в ходе вспыхнувшего семейного скандала. Женщина сочла оскорбления со стороны мужа невыносимыми.