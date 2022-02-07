«Болеем дальше и переживаем»: олимпийский призер Ростовцев об итогах женской индивидуальной гонки по биатлону

Биатлонист, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр и экс-тренер по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал в беседе с ФАН итоги женской индивидуальной гонки по биатлону. Он не только назвал ее противоречивой, но и подчеркнул, что еще до старта было понятно, что шансов подняться на пьедестал у наших спортсменок очень мало.

«Сегодня безобразно, конечно, развалилась Ульяна Нигматуллина. При не самой плохой погоде сплошные неудачные выстрелы — это, конечно, тут и комментировать нечего. То, что истерия была накануне, что надо было [Евгению] Буртасову брать в команду. Ну взяли ее. И что? Пришла пятая с конца. На на рубеже ничего не показала. Поэтому гонка противоречивая. Она изначально, мне кажется, была не наша. Были шансы у Кристины Резцовой, но надо, видимо, еще дозреть, чтоб держать концентрацию в течение большого количества соревновательного времени», — отметил призер Олимпийских игр.

По словам Павла Ростовцева, уровень российской женской сборной по биатлону немного уступает мировым лидерам.

TACC / Красильников Станислав

«Да, у нас в хорошей форме Кристина Резцова. Да, молодец. Да, она провела хорошую гонку. Конечно, в биатлоне мазать два выстрела на четырех рубежах — это не так уж и плохо. Но когда это происходит на одном рубеже, то это через чур много. Промазала бы сегодня Резцова один раз — вот, пожалуйста, могла бы бороться за медали. Попадайте в мишень — и вы чемпионы. Поэтому вывод один по гонке — успех в биатлоне приносит стрельба стоя. Надо уметь стрелять на последнем рубеже. И только справившись со стрельбой на четвертом рубеже, можно рассчитывать на верхнюю ступеньку пьедестала», — объяснил экс-тренер по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону.

Ростовцев при этом против всеобщей критики российских биатлонисток. Он сделал акцент на том, как важна сейчас спортсменкам поддержка и вера болельщиков.

«Нельзя эту гонку, конечно, внести в актив сборной России. Но давайте все же поддерживать наших спортсменов. И дополнительную нагрузку какими-то резкими оценками, что, вот, провалились, — не надо. Они и так все переживают и расстраиваются, поэтому зачем добивать-то? Надо, наоборот, их как-то поддержать. Ведь гораздо проще на рубеже промахнуться, чем попасть. Ошибка всегда очень близко. Поэтому болеем дальше и переживаем. Тем более, что Кристина Резцова показала, что бегает она хорошо и стрелять может. Уверен, что при удачном стечение обстоятельств в спринте у нее есть шанс на медаль», — заявил Павел Ростовцев.

gov.karelia.ru / Официальный интернет-портал Республики Карелия

Накануне на Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону. Победителем соревнований стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, преодолев дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды с одним лишь промахом. Второй пришла француженка Анаис Шевалье — Буше — тоже с одним промахом. Тройку лучших замкнула Марте Рейселанд из Норвегии.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. После второго огневого рубежа она занимала второе место, но затем допустила два промаха и потеряла шанс на медаль. В итоге она стала лишь девятой. А Ульяна Нигматуллина только 78-я с 10 промахами.

Ранее российские биатлонисты стали бронзовыми призерами смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года.