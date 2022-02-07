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Перекачка российского газа через ГТС Украины в январе сократилась на 57%

Экономика
Перекачка российского газа через ГТС Украины в январе сократилась на 57%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Транзит российского газа через Украину в январе сократился на 57%, по сравнению с этим же месяцем в 2021 году, и составил 1,6 млрд куб. м, сообщает бизнес-портал UAPROM.INFO.

«Оператор ГТС Украины» заявил, что объем поставок газа в Словакию составил 1,04 млрд куб. м (– 53% по сравнению с январем 2021 года) в Молдову — 398 млн куб. м (+1,3%), в Польшу — 110 млн куб. м (-66%).

«Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению», — отметили в ОГТСУ.

Транзит газа в Румынию через Украину возобновился в январе в объеме 116 млн куб. м газа. Это на 24,6% меньше, чем год назад.

Транспортировка газа из РФ через Украину в январе 2022 года сократились на 57%, упав до 53,7 млн. куб. м.

Власти Боливии ранее сообщили, что в стране было найдено крупное месторождение газа.

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