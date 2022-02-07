Девятиклассник изобрел робота для ухода за стариками

Уход за пожилыми людьми — тяжелая работа. Но благодаря девятикласснику из Кемеровской области теперь квалифицированную помощь одиноким пенсионерам смогут оказывать роботы.

Вдохновением юного изобретателя Вячеслава Визило стала его личная история.

«Мне вспомнился один случай из моего детства. Моему родному дедушке стало плохо из-за того, что он не вспомнил, что должен принять лекарственный препарат», — рассказывает школьник.

Молодой человек принялся за работу, его научным руководителем стала Галина Коханюк. Она отметила, что пожилые люди смогут без проблем пользоваться инновацией, так как им не нужно будет разбираться в сложных программах. Всю техническую поддержку будут оказывать специально обученные люди.

«Наш робот осуществляет медицинские услуги: принести прибор, подать лекарство, которое нужно пациенту именно в этот момент времени. Настройка будет производиться так, что из контейнера будет выпадать в определенное время именно тот препарат, который мы уже заложили», — объясняет педагог.

Бабушка и дедушка талантливого девятиклассника с нетерпением ждут, когда такой помощник окажется у них дома. По их словам, робот бы положительно повлиял на качество их жизни.

«Вот моя половина ходить не может. А если бы этот робот, миленький-желанненький, сам подъезжал и напоминал, что нужно вот это выпить вовремя, это было бы просто прекрасно. Я вроде хожу. Но я могу забыть», — рассказывает Леонид Визило.

Изобретатель тоже надеется, что в будущем робот-сиделка появится в доме каждого нуждающегося человека. Сейчас они с Галиной Коханюк активно ищут инвесторов, которые помогут запустить массовое производство.