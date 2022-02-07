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«Зенит» поздравил российских фигуристов с золотом пекинских Игр-2022

Олимпийские игры 2022
«Зенит» поздравил российских фигуристов с золотом пекинских Игр-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 7 февраля. Пресс-служба футбольного «Зенита» в Twitter-аккаунте поздравила российских фигуристов с золотой медалью, завоеванной в командном турнире на пекинских Играх-2022.

Сине-бело-голубые тепло поздравили олимпийских чемпионов, выделив фигуриста Александра Галлямова, который болеет за петербургский клуб.

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх. Отдельные поздравления — в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», — следует из сообщения.

Напомним, российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по десять баллов, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали девять очков, передает RT.

Россия идет на втором месте в медальном зачете на пекинских Играх-2022. Лидирует команда Швеции с тремя наградами наивысшей пробы.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / «Зенит» поздравил российских фигуристов с золотом пекинских Игр-2022
Зенит олимпиада фигурное катание ои-2022
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