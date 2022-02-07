Истребители ВВС США впервые подняли по тревоге в Эстонии для перехвата самолетов ВКС РФ

Таллин, 7 февраля. Размещенные на территории Эстонии истребители американских ВВС F-15 впервые подняли по тревоге для перехвата российских самолетов.

По имеющейся информации, самолеты поднялись в небо с авиабазы Эмари, на которой сегодня базируются шесть истребителей ВВС США. Они были переброшены туда недавно. Известно, что американские боевые единицы были задействованы для перехвата самолетов ВКС РФ. Они сопровождали два Су-35С, два МиГ-31 и Ту-154.

Американский подполковник Тейлор Гиффорд заявил, что развертывание военной техники в Эстонии является лишь одним из шагов США по укреплению НАТО. По его словам, Пентагон считает приоритетной работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Польше приземлился очередной военно-транспортный самолет с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Недавно стало известно, что Вашингтон принял решение перебросить дополнительный воинский контингент в страны Европы, передает «Царьград».