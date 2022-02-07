Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 15:42
15:42
Экономика
Украина теряет золотовалютные резервы
15:42
Общество
Невролог Давидов назвал проблемы со сном и памятью признаками постковидного синдрома
15:41
Общество
Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят настоящую любовь в феврале
15:39
Политика
Захарова сравнила Украину с Трусом из «Кавказской пленницы»
15:38
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Нигматуллина объяснила десять промахов в индивидуальной гонке на ОИ
15:35
Экономика
«Газпром» отказался от доптранзита через Украину на второй и третий кварталы
15:32
Армия
Минобороны Швеции разместило береговые ракетные комплексы на острове Готланд
15:32
Происшествия
Двух пешеходов и водителя снегохода спасли со льда Волги в Самаре
15:32
Экономика
Вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится на стадии обсуждения в Кремле
15:31
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду побил очередной рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Все новости

Истребители ВВС США впервые подняли по тревоге в Эстонии для перехвата самолетов ВКС РФ

Армия
Истребители ВВС США впервые подняли по тревоге в Эстонии для перехвата самолетов ВКС РФ
boeing.com  /  Boeing: The Boeing Company

Таллин, 7 февраля. Размещенные на территории Эстонии истребители американских ВВС F-15 впервые подняли по тревоге для перехвата российских самолетов.

По имеющейся информации, самолеты поднялись в небо с авиабазы Эмари, на которой сегодня базируются шесть истребителей ВВС США. Они были переброшены туда недавно. Известно, что американские боевые единицы были задействованы для перехвата самолетов ВКС РФ. Они сопровождали два Су-35С, два МиГ-31 и Ту-154.

Американский подполковник Тейлор Гиффорд заявил, что развертывание военной техники в Эстонии является лишь одним из шагов США по укреплению НАТО. По его словам, Пентагон считает приоритетной работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Польше приземлился очередной военно-транспортный самолет с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Недавно стало известно, что Вашингтон принял решение перебросить дополнительный воинский контингент в страны Европы, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Истребители ВВС США впервые подняли по тревоге в Эстонии для перехвата самолетов ВКС РФ
эстония вкс рф перехват ввс сша f-15
Комментировать