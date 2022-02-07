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Телеведущий Соловьев считает, что ЕС является для России надежным поставщиком санкций

Политика
Телеведущий Соловьев считает, что ЕС является для России надежным поставщиком санкций
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 7 февраля. Европейский союз является для России незаменимым поставщиком санкций. Соответствующим мнением поделился журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок ранее высказалась о взаимоотношениях Москвы и Берлина. По словам министра, Россия нужна Германии лишь в качестве надежного поставщика голубого топлива.

Журналист не смог пройти мимо заявлений министра иностранных дел Германии, не прокомментировав их. Соловьев обратил внимание на то, что Европейский союз в последнее время тоже является исполнительным поставщиком России.

Телеведущий Соловьев считает, что ЕС является для России надежным поставщиком санкций
Федеральное агентство новостей /

«А Германия, да и вся Европа и США с Британией являются надежными поставщиками чего? Санкций?» — задал телеведущий неудобный для ЕС вопрос про санкции после заявлений МИД ФРГ о российском газе.

Ранее Национальная служба новостей писала, что Германия и ее соратники предпримут «все необходимые шаги» в случае «нападения» РФ на Украину. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сообщалось, что Москва стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Россия увеличила свои валютные резервы.

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россия ес соловьев
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