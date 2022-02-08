Внучка Светличной призналась, что может отправить актрису в дом престарелых

Москва, 8 февраля. Внучка популярной советской и российской актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова во время очередного эфира передачи «Пусть говорят» связалась со студией по телефону и заявила, что, скорее всего, в ближайшее время отправит бабушку в дом престарелых, пишет Teleprogramma.pro.

«Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов», — пояснила Ивашова.

Актриса ушла в тень после того, как ее экстренно госпитализировали в 2021 году. 81-летняя легенда советского кинематографа была выписана только в конце января 2022-го.

Журналисты пришли проведать артистку, в дверях их встретила незнакомая девушка. Дома было прибрано и чисто. Сама хозяйка встретила гостей сидя на стуле, в солнцезащитных очках и шапке. Светлана Светличная не жалуется на жизнь и заявляет, что у нее все хорошо.

Как отмечает невестка знаменитости, за актрисой ухаживает сиделка. По словам родственников Светличной, она находится в здравом уме и ходит самостоятельно.