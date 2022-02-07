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Россия сократила импорт свежего и мороженого мяса в 2021 году

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 14:47
Экономика
Россия сократила импорт свежего и мороженого мяса в 2021 году
pixabay.com  /  Ajale

Москва, 7 февраля. Импорт свежего и мороженого мяса сократился в РФ по итогам 2021 года на 17,2% по сравнению с результатом за 2020 год — до 223 тысячи тонн. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объем закупок мяса птицы вырос на 5,8% — до 242,2 тысячи тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов повысился на 14,5% и составил 22,3 тысячи тонн, следует из данных ФТС.

Ввоз рыбы в РФ за год увеличился на 9,9% и достиг 433,6 тысячи тонн. Вместе с тем экспорт рыбы за отчетный период уменьшился на 12,2% — до 1,513 миллиона тонн. Импорт сахара-сырца возрос на 22,9% — до 10,5 тысячи тонн, а белого сахара — снизился на 10,6% — до 150,7 тысячи тонн.

Жители России покупали в минувшем году на 7% больше мяса. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

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фтс мясо продукты импорт
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